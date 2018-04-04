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В Удмуртии 12 членов наркогруппировки предстанут перед судом
Опубликована: Сегодня 14:55 В Ижевске в суд направлено уголовное дело в отношении 12 членов преступного сообщества, обвиняемых в попытке сбыта более 4 кг синтетических наркотиков. Граждане Украины и России бесконтактным способом сбывали запрещенные вещества на территории Ижевска, Воткинска и Сарапула.
С августа 2016 года по апрель 2017 года под руководством неустановленных лиц 3 гражданина Украины и 9 граждан Российской Федерации с использованием сети Интернет бесконтактным способом осуществляли сбыт и покушения на сбыт синтетических наркотиков.
Всем участникам преступной организации предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), а так же в 17 эпизодах покушения на сбыт и 9 эпизодах сбыта синтетических наркотических средств.
Участники сообщества задержаны сотрудниками полиции в ходе проведения оперативных мероприятий в апреле 2017 года на территории республики. Обвиняемым может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.