В Удмуртии 12 членов наркогруппировки предстанут перед судом

Опубликована: Сегодня 14:55



фото: permnew.ru фото: permnew.ru

С августа 2016 года по апрель 2017 года под руководством неустановленных лиц 3 гражданина Украины и 9 граждан Российской Федерации с использованием сети Интернет бесконтактным способом осуществляли сбыт и покушения на сбыт синтетических наркотиков.Всем участникам преступной организации предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), а так же в 17 эпизодах покушения на сбыт и 9 эпизодах сбыта синтетических наркотических средств.Участники сообщества задержаны сотрудниками полиции в ходе проведения оперативных мероприятий в апреле 2017 года на территории республики. Обвиняемым может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.