В Ленинском районе Ижевска начали достраивать «замороженную» поликлинику

Опубликована: Сегодня 16:01



фото: susanin.news фото: susanin.news

«К 10 декабря 2018 года объект должен быть сдан <...>. Ленточку планируем перерезать к 8 марта», - сообщил он.Напомним, долгострой начали возводить еще в 2010 году. Завершить строительство планировалось через 4 года, однако в 2012 году объект заморозили и до настоящего времени никакие работы не проводились.2 апреля был подписан договор на продолжение строительства. Средства на завершение работ получены из резервного фонда президента России. Новая поликлиника сможет обслуживать 32 тыс. человек