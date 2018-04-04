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В Ленинском районе Ижевска начали достраивать «замороженную» поликлинику
Опубликована: Сегодня 16:01 В Ижевске на улице Баранова возобновилось строительство городской клинической больницы №4. Открытие поликлиники в ожидается в 2019 году. Об этом журналистам Сусанина рассказал главврач больницы Кирилл Гасников в ходе проверки, проведенной региональным отделением Общероссийского народного фронта.
«К 10 декабря 2018 года объект должен быть сдан <...>. Ленточку планируем перерезать к 8 марта», - сообщил он.
Напомним, долгострой начали возводить еще в 2010 году. Завершить строительство планировалось через 4 года, однако в 2012 году объект заморозили и до настоящего времени никакие работы не проводились.
2 апреля был подписан договор на продолжение строительства. Средства на завершение работ получены из резервного фонда президента России. Новая поликлиника сможет обслуживать 32 тыс. человек