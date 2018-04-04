В Удмуртии стиральная машина насмерть придавила 2-летнего ребенка

Опубликована: Сегодня 17:15

фото: lg.com
В селе Дебесы двухлетнего мальчика убила упавшая стиральная машина. Следователи по данному факту начали проверку.

Вчера днем, 3 апреля, ребенок находился дома с матерью. Около 15 часов женщина на несколько минут отучилась из квартиры, а когда вернулась - обнаружила, что малыш находится под упавшей стиральной машиной и не подает признаков жизни.

«По предварительным данным, причиной его смерти явилась асфиксия в результате сдавления грудной клетки», - уточнили следователи.

В рамках доследственной проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Опрашиваются соседи и родственники погибшего ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза.


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