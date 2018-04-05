В 2018 году в Удмуртии планируют построить 40 садов-яслей

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: placevisor.com
В 2018 году в Удмуртии планируют построить 40 садов-яслей. Как пишет информагентство Сусанин, об этом журналистам рассказал министр строительства республики Иван Ястреб.

На эти цели из федерального бюджета будет выделено 632 млн рублей, доля софинансирования региона составит порядка 140 млн рублей.

«Исходя из тех средств, которые у нас имеются на сегодняшний день, плюс там будет доля софинансирования из республиканского бюджета — это порядка 140 млн рублей. Мы ориентируемся на строительство 40 яслей по всей республике для детей от двух месяцев до 3 лет», - сказал Ястреб.



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