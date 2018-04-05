В 2018 году в Удмуртии планируют построить 40 садов-яслей

Опубликована: Сегодня 08:30



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На эти цели из федерального бюджета будет выделено 632 млн рублей, доля софинансирования региона составит порядка 140 млн рублей.«Исходя из тех средств, которые у нас имеются на сегодняшний день, плюс там будет доля софинансирования из республиканского бюджета — это порядка 140 млн рублей. Мы ориентируемся на строительство 40 яслей по всей республике для детей от двух месяцев до 3 лет», - сказал Ястреб.