Замдиректору ижевской детской школы искусств грозит до 6 лет тюрьмы

Опубликована: Сегодня 09:34



фото: app.sm-news.ru фото: app.sm-news.ru

С середины 2016 года по декабрь 2017 года женщина предлагала родителям оплачивать дополнительные образовательные услуги наличными, и эти деньги оставляла себе. Таким образом она присвоила более 200 тыс рублей.Кроме того, в 2013 году обвиняемая фиктивно трудоустроила в школу искусств программистом своего супруга. Мужчина ежемесячно получал зарплату, тем не менее за четыре года ни разу не появился на рабочем месте. Таким образом заместитель директора присвоила более 300 тыс рублей.После задержания женщина полностью возместила причиненный ущерб. В настоящее время уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением. За совершение преступлений предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.