Певицу Эдиту Пьеху госпитализировали в Санкт-Петербурге

Опубликована: Сегодня 11:44

фото: telegraf.com.ua
Эстрадную певицу Эдиту Пьеху госпитализировали в Санкт-Петербурге. Как пишет Лента, об этом народная артистка России рассказала РИА Новости.

«Я нахожусь во второй городской с обострением бронхита. Здесь очень хорошие врачи. Поводов для беспокойства нет», — заявила она.

В комментарии «Пятому каналу» 80-летняя исполнительница отметила, что не может даже говорить. «Положили в больницу. Тут ингаляции, уколы делают. Надеюсь, что поправится все. Не переживайте», — сообщила она.

Эдита Пьеха — советская и российская певица польского происхождения, мать певицы Илоны Броневицкой и бабушка певца Стаса Пьехи. Народная артистка СССР (1988). Среди композиций в ее исполнении — «Надежда», «Этот вечер», «Огромное небо».


Теги
США СКП Воткинск ремонт медицина ГИБДД ИжГТУ выставка банк Завьялово Новый год/Рождество Ижавто Россия инвалид пристав транспорт Дмитрий Медведев Украина хоккей школа МЧС пожар Сарапул Удмуртия штраф правительство футбол религия наркотики Ува телевидение Москва Глазов конкурс Малая Пурга вода свадьба выборы бизнес убийство пенсия ветеран прокуратура промышленность мода торговля Можга технологии погода Ижевск фестиваль Голливуд зоопарк долг ДТП безопасность здоровье дети Владимир Путин Балезино терроризм лес оружие занятость рейтинг МВД самолет спортсмен молодежь творчество праздник физкультура строительство Игра ГЖД бюджет суд армия кино природа алкоголь туризм ЖКХ Александр Волков образование звезда розыск животные депутат видео семья преступление дороги СМИ Интернет полиция музыка Госсовет УР финансы траур
Все теги
Яндекс.Погода