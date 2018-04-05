Получив удар молотком по голове, ижевчанка лишилась «Мерседеса»

Опубликована: Сегодня 12:51



фото: скриншот видео фото: скриншот видео

31-летняя жительница Ижевска находилась в деревне по личным делам и в тот момент, когда она подходила к своему «Мерседесу», неизвестный мужчина нанес ей удар по голове, сел в автомобиль и скрылся. На месте происшествия полицейские обнаружили молоток. Потерпевшая с тяжелыми травмами доставлена в больницу.Для розыска автомобиля и задержания подозреваемого немедленно был введен план «Перехват». Похищенная иномарка была обнаружена недалеко от места совершения преступления. Вскоре был задержан и сам подозреваемый. Им оказался 29-летний ранее судимый местный житель.Подозреваемый заключен под стражу,ему грозит до 10 лет лишения свободы.