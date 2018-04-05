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Получив удар молотком по голове, ижевчанка лишилась «Мерседеса»
Опубликована: Сегодня 12:51 В полицию Завьяловского района поступило сообщение о том, что в деревне Старое Мартьяново возле одного из домов обнаружена женщина с травмами головы. К счастью, повреждения оказались несмертельными, и пострадавшая рассказала подробности происшествия.
31-летняя жительница Ижевска находилась в деревне по личным делам и в тот момент, когда она подходила к своему «Мерседесу», неизвестный мужчина нанес ей удар по голове, сел в автомобиль и скрылся. На месте происшествия полицейские обнаружили молоток. Потерпевшая с тяжелыми травмами доставлена в больницу.
Для розыска автомобиля и задержания подозреваемого немедленно был введен план «Перехват». Похищенная иномарка была обнаружена недалеко от места совершения преступления. Вскоре был задержан и сам подозреваемый. Им оказался 29-летний ранее судимый местный житель.
Подозреваемый заключен под стражу,ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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