В Ижевске руководитель фирмы-должника решил не отдавать приставам две иномарки

Опубликована: Сегодня 13:57

фото: novosti33.ru
В отношении руководителя одной из ижевских организаций возбудили уголовное дело по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». Фирма-должник по решению Арбитражного суда Москвы должна была передать две зарегистрированные на нее иномарки судебным приставам, но этого не произошло.

Судебный пристав-исполнитель Ленинского районного отдела Ижевска лично вручил руководителю компании требования о предоставлении«Renault Duster», 2016 года выпуска, и «Nissan Qashgai», 2016 года выпуска, и предупредил об уголовной ответственности.

Однако, продолжая осуществлять предпринимательскую деятельность и имея реальную возможность исполнить судебное решение, граджанин злостно не исполнил требования исполнительного документа. В соответствии с Уголовным Кодексом РФ должнику грозит штраф в размере до 200 тыс рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.


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