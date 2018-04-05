В Ижевске руководитель фирмы-должника решил не отдавать приставам две иномарки

Опубликована: Сегодня 13:57



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Судебный пристав-исполнитель Ленинского районного отдела Ижевска лично вручил руководителю компании требования о предоставлении«Renault Duster», 2016 года выпуска, и «Nissan Qashgai», 2016 года выпуска, и предупредил об уголовной ответственности.Однако, продолжая осуществлять предпринимательскую деятельность и имея реальную возможность исполнить судебное решение, граджанин злостно не исполнил требования исполнительного документа. В соответствии с Уголовным Кодексом РФ должнику грозит штраф в размере до 200 тыс рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.