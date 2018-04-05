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В Кезу проверят новое жилье для переселенцев, непригодное для проживания
Опубликована: Сегодня 15:04 Следователи начали проверку по факту нарушений, допущенных в поселке Кез при строительстве квартир в рамках программы по переселению граждан из ветхого жилья. Начали ее после телевизионного видеосюжета на Первом канале о квартирах, предоставленных администрацией муниципального образования жителям ветхого жилья.
Выяснилось, что при строительстве квартир, сданных по программе переселения из ветхого жилья, допущены многочисленные нарушения. В одной из квартир произошло обрушение потолка, не соответствует норме влажность, вследствие чего в квартирах происходит разрушение напольных покрытий, промерзают стены и т.д.
На место выехала следственная группа, которая произведет осмотр домов. Запланирован комплекс следственных мероприятий в администрации муниципального образования «Кезский район».