В Кезу проверят новое жилье для переселенцев, непригодное для проживания

Опубликована: Сегодня 15:04



фото: kez.udmurt.ru фото: kez.udmurt.ru

Выяснилось, что при строительстве квартир, сданных по программе переселения из ветхого жилья, допущены многочисленные нарушения. В одной из квартир произошло обрушение потолка, не соответствует норме влажность, вследствие чего в квартирах происходит разрушение напольных покрытий, промерзают стены и т.д.На место выехала следственная группа, которая произведет осмотр домов. Запланирован комплекс следственных мероприятий в администрации муниципального образования «Кезский район».