Полицейские в Удмуртии раскрыли мошенничество с жильем на 800 тыс рублей

Опубликована: Сегодня 16:16



фото: polit.ru фото: polit.ru

Около 2 лет назад злоумышленник познакомился с мужчиной, проживавшим в однокомнатной квартире на ул. Пушкинской. Собственниками квартиры были потерпевший и его отец. Незадолго до происшествия отец потерпевшего скончался, но потерпевший в право наследования еще не вступил.Злоумышленник похитил документы на квартиру, а после нашел мужчину, похожего на потерпевшего, и с его помощью продал долю в квартире. Деньгами, вырученными от продажи чужой недвижимости, распорядился по собственному усмотрению.По факту мошенничества, совершенном в крупном размере, возбуждено уголовное дело. Ущерб составил 800 тыс рублей. В настоящий момент устанавливается причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.