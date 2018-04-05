Полицейские в Удмуртии раскрыли мошенничество с жильем на 800 тыс рублей

Опубликована: Сегодня 16:16

фото: polit.ru
В Удмуртии задержали подозреваемого в мошенничестве на сумму 800 тысяч рублей. 38-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья продал чужую недвижимость.

Около 2 лет назад злоумышленник познакомился с мужчиной, проживавшим в однокомнатной квартире на ул. Пушкинской. Собственниками квартиры были потерпевший и его отец. Незадолго до происшествия отец потерпевшего скончался, но потерпевший в право наследования еще не вступил.

Злоумышленник похитил документы на квартиру, а после нашел мужчину, похожего на потерпевшего, и с его помощью продал долю в квартире. Деньгами, вырученными от продажи чужой недвижимости, распорядился по собственному усмотрению.

По факту мошенничества, совершенном в крупном размере, возбуждено уголовное дело. Ущерб составил 800 тыс рублей. В настоящий момент устанавливается причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.


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