Автомобильно-железнодорожный вокзал может появиться в Можге

Опубликована: Сегодня 17:21



фото: vk.com фото: vk.com

«В рамках развития транспортной инфраструктуры Удмуртской республики совместно с Горьковской железной дорогой - филиал ОАО «Российские железные дороги» рассматривается вопрос о совместном строительстве автомобильно- железнодорожного вокзала в городе Можга», - написал Горбачев.