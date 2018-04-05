Автомобильно-железнодорожный вокзал может появиться в Можге

Опубликована: Сегодня 17:21

фото: vk.com
Автомобильно-железнодорожный вокзал может появиться в Можге. На данный момент этот вопрос рассматривается профильным министерством и Горьковской железной дорогой. Об этом на своей странице «Вконтакте» написал и.о. министра транспорта республики Алексей Горбачев.

«В рамках развития транспортной инфраструктуры Удмуртской республики совместно с Горьковской железной дорогой - филиал ОАО «Российские железные дороги» рассматривается вопрос о совместном строительстве автомобильно- железнодорожного вокзала в городе Можга», - написал Горбачев.


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