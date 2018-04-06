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Украинские националисты объявили охоту на пасхальные куличи
Опубликована: Сегодня 08:32 Украинские националисты из радикальной экстремистской организации С14 в преддверии Пасхи объявили войну слову «кулич». Как пишет Царьград, об этом сообщил лидер радикалов Евгений Карась на своей странице в социальной сети Facebook.
Он пишет, что на Украине якобы некорректно употреблять слово «кулич», так как имеется его украинский аналог - «паска». В связи с этим радикал намеревается устроить на Украине «этический патруль», который будет бороться с куличами.
«Есть в Киеве в публичном пространстве «куличи»? Реклама, билборды, вывески. Приглашаю провести этический патруль. И убрать эту шизофрению», - гласит его запись в Facebook.
Он добавляет, что якобы впервые видит, чтобы вместо слова «паска» на Украине пользовались словом «кулич". Лидер националистов называет данное слово «собачьим».