Украинские националисты объявили охоту на пасхальные куличи

Опубликована: Сегодня 08:32



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Он пишет, что на Украине якобы некорректно употреблять слово «кулич», так как имеется его украинский аналог - «паска». В связи с этим радикал намеревается устроить на Украине «этический патруль», который будет бороться с куличами.«Есть в Киеве в публичном пространстве «куличи»? Реклама, билборды, вывески. Приглашаю провести этический патруль. И убрать эту шизофрению», - гласит его запись в Facebook.Он добавляет, что якобы впервые видит, чтобы вместо слова «паска» на Украине пользовались словом «кулич". Лидер националистов называет данное слово «собачьим».