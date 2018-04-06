Очередной «Тотальный диктант» состоится в Ижевске 14 апреля

Опубликована: Сегодня 09:38

фото: goodvklady.ru
Очередной «Тотальный диктант» состоится в Ижевске 14 апреля. Это ежегодная образовательная акция, направленная на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку.
 
Добровольный бесплатный диктант для всех желающих проходит в один день по всему миру. Любой может прийти, написать диктант и проверить уровень своей грамотности.

Начало акции в Ижевске в 15.00. Для участия в акции нужно иметь при себе удостоверение личности и шариковую ручку.

На сайте Тотальный диктант в Ижевске указаны все открытые площадки, на которых можно будет написать диктант 14 апреля. Читайте, выбирайте, приходите!


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