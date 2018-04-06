Житель Удмуртии избил гостя и изнасиловал его жену

Опубликована: Сегодня 10:44



фото: info.sibnet.ru фото: info.sibnet.ru

Ранее трижды судимый за насильственные преступления, в том числе нанесение побоев и причинение тяжкого вреда здоровью мужчина жил с матерью. Накануне случившегося к ним в гости пришли знакомые супруги – 54-летняя и 55-летний жители с. Якшур-Бодья. Мужчины и женщины стали вместе употреблять спиртные напитки.Между обвиняемым и гостями произошла ссора, в ходе которой он нанес мужчине побои, а затем избил и изнасиловал его супругу. Женщине потребовалась медицинская помощь: полученная травма обезобразила ее лицо, что причинило тяжкий вред здоровью.По ходатайству следователя обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением.