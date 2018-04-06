Житель Удмуртии избил гостя и изнасиловал его жену

Опубликована: Сегодня 10:44

фото: info.sibnet.ru
Сразу по трем статьям заведено дело на 26-летнего жителя с. Якшур-Бодья. Он обвиняется в нанесении побоев, причинении тяжкого вреда здоровью и изнасиловании.

Ранее трижды судимый за насильственные преступления, в том числе нанесение побоев и причинение тяжкого вреда здоровью мужчина жил с матерью. Накануне случившегося к ним в гости пришли знакомые супруги – 54-летняя и 55-летний жители с. Якшур-Бодья. Мужчины и женщины стали вместе употреблять спиртные напитки.

Между обвиняемым и гостями произошла ссора, в ходе которой он нанес мужчине побои, а затем избил и изнасиловал его супругу. Женщине потребовалась медицинская помощь: полученная травма обезобразила ее лицо, что причинило тяжкий вред здоровью.

По ходатайству следователя обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением.


Теги
Удмуртия торговля Новый год/Рождество армия ЖКХ Владимир Путин оружие Ижевск инвалид спортсмен выборы безопасность мода преступление занятость физкультура звезда самолет Ижавто пожар кино МЧС ветеран банк наркотики строительство розыск конкурс Ува Сарапул промышленность Малая Пурга Дмитрий Медведев ИжГТУ СМИ молодежь ГИБДД правительство вода медицина бизнес Балезино транспорт дети здоровье Можга телевидение ремонт пристав СКП образование погода Глазов Воткинск природа видео финансы штраф выставка лес терроризм творчество полиция суд Игра ГЖД прокуратура музыка Голливуд Россия туризм футбол праздник убийство алкоголь Завьялово школа траур свадьба Украина депутат животные фестиваль религия долг рейтинг Госсовет УР пенсия зоопарк дороги семья ДТП Москва Интернет МВД бюджет технологии Александр Волков хоккей США
Все теги
Яндекс.Погода