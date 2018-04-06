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Строительство нового аварийного жилья в Кезу нанесло бюджету ущерб более 17 млн рублей
Опубликована: Сегодня 11:51 Прокуратура Кезского района проверила обращения жителей аварийных домов, переселенных в дома с нарушениями санитарных и строительных норм. Выяснилось, что ущерб для бюджета превысил 17 млн. рублей.
В связи с обращением местной жительницы с доводами о ненадлежащем качестве предоставленного ей жилого помещения в ноябре 2017 года прокуратура Кезского района провела проверку. В ходе проверки установлено, что застройщик построил многоквартирные жилые дома с многочисленными нарушениями санитарных ном и правил, строительных регламентов.
Несмотря на это, 6 указанных домов незаконно были приняты в муниципальную собственность.
В результате были нарушены права переселенцев из аварийных домов на безопасные и благоприятные условия проживания, а бюджетной системе был причинен существенный имущественный ущерб в размере более 17 млн. рублей.
В адрес Главы МО «Кезское» было внесено представление об устранении недостатков, однако до настоящего времени этого сделано не было. В связи с этим материалы проверки были направлены следователям для решения вопроса об уголовном преследовании.
Напомним, по факту нарушений, допущенных в поселке Кез при строительстве квартир в рамках программы по переселению граждан из ветхого жилья, проверку начали после телевизионного видеосюжета на Первом канале.