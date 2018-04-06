Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram

Опубликована: Сегодня 12:57



фото: seonews.ru фото: seonews.ru

Исковое заявление подано в связи тем, что представители мессенджера вопреки решению Верховного суда России не исполняют приказ ФСБ о предоставлении силовикам ключей для расшифровки переписок пользователей.Напомним, Верховный суд России на прошлой неделе признал законным приказ ФСБ, который обязывал Telegram предоставлять доступ к переписке пользователей. Однако руководство мессенджера сообщило, что физически не может выполнить этот приказ, ведь часть ключей от переписок уничтожается автоматически. Кроме того, основатель Telegram Павел Дуров заявил, что все попытки ограничить его мессенджер не имеют смысла.