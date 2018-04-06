Мокрый снег, дождь и ветер придут в Удмуртию в выходные с циклоном

Опубликована: Сегодня 14:04

фото: pobeda26.ru
В выходные дни в Удмуртию придет циклон. Ожидается мокрый снег, дождь и усиление ветра, сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Завтра, 7 апреля, во второй половине дня, в ночь на воскресенье, и чуть меньше днём 8 апреля ожидаются смешанные умеренные осадки - мокрый снег и дождь. Завтра усилится ветер, наиболее порывистым он будет днём 8 апреля.

Температура воздуха ближайшей ночью составит -1..-6 °С, завтра днём температура поднимется до +5..+10 °С. В ночь на воскресенье ожидается около 0°С, днём +2..+7 °С.

По предварительным данным, в начале следующей недели прогнозируется неустойчивая погода: во вторник днем воздух прогреется до +12 °С , а в ночь на 12 апреля похолодает до -10 °С.


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