В Удмуртии госпитализировали водителей двух столкнувшихся автомобилей

Опубликована: Сегодня 15:14

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Водителей двух автомобилей пришлось госпитализировать после аварии в Воткинском районе Удмуртии. Произошло ДТП накануне, 5 апреля, около 18:30, на 2 км воткинской объездной дороги.

Столкнулись автомобили «Шевроле», под управлением девушки 1991 года рождения, и «ЗАЗ», под управлением мужчины 1989 года рождения.

В результате аварии водители обоих автомобилей получили травмы и были госпитализированы. Также получила травмы пассажир автомобиля «Шевроле», 22-летняя девушка - ей госпитализация не понадобилась.


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