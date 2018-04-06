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В Удмуртии госпитализировали водителей двух столкнувшихся автомобилей
Опубликована: Сегодня 15:14 Водителей двух автомобилей пришлось госпитализировать после аварии в Воткинском районе Удмуртии. Произошло ДТП накануне, 5 апреля, около 18:30, на 2 км воткинской объездной дороги.
Столкнулись автомобили «Шевроле», под управлением девушки 1991 года рождения, и «ЗАЗ», под управлением мужчины 1989 года рождения.
В результате аварии водители обоих автомобилей получили травмы и были госпитализированы. Также получила травмы пассажир автомобиля «Шевроле», 22-летняя девушка - ей госпитализация не понадобилась.