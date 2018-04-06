В Удмуртии госпитализировали водителей двух столкнувшихся автомобилей

Опубликована: Сегодня 15:14



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Столкнулись автомобили «Шевроле», под управлением девушки 1991 года рождения, и «ЗАЗ», под управлением мужчины 1989 года рождения.В результате аварии водители обоих автомобилей получили травмы и были госпитализированы. Также получила травмы пассажир автомобиля «Шевроле», 22-летняя девушка - ей госпитализация не понадобилась.