В Ижевске двое вымогателей избили мужчину и заставили писать долговую расписку

Опубликована: Сегодня 16:22



фото: nur.kz фото: nur.kz

По версии следствия, злоумышленники под надуманным предлогом вынудили 40-летнего ижевчанина приехать в квартиру дома на ул. Саранской, где потребовали у него 50 тыс рублей. После этого они избили мужчину и заставили написать расписку о том, что он отдает им в дар телевизор и микроволновую печь, а также обязуется отдать 20 тыс рублей. Кроме того, в другой расписке заставили написать о том, что причиненные ему злоумышленниками телесные повреждения он получил в результате падения из окна.По факту вымогательства, совершенного с применением насилия, возбуждено уголовное дело. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 55 тыс рублей. В настоящее время один из подозреваемых водворен в изолятор временного содержания, со второго взята подписка о невыезде.