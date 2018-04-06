В Ижевске двое вымогателей избили мужчину и заставили писать долговую расписку

Опубликована: Сегодня 16:22

фото: nur.kz
Двое ранее судимых жителей Ижевска задержаны местной полицией по подозрению в вымогательстве. За преступные деяния им грозит до 7 лет лишения свободы.

По версии следствия, злоумышленники под надуманным предлогом вынудили 40-летнего ижевчанина приехать в квартиру дома на ул. Саранской, где потребовали у него 50 тыс рублей. После этого они избили мужчину и заставили написать расписку о том, что он отдает им в дар телевизор и микроволновую печь, а также обязуется отдать 20 тыс рублей. Кроме того, в другой расписке заставили написать о том, что причиненные ему злоумышленниками телесные повреждения он получил в результате падения из окна.

По факту вымогательства, совершенного с применением насилия, возбуждено уголовное дело. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 55 тыс рублей. В настоящее время один из подозреваемых водворен в изолятор временного содержания, со второго взята подписка о невыезде.


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