Александр Первухин освобожден от должности министра внутренних дел Удмуртии

Опубликована: Сегодня 17:31



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«Освободить от занимаемой должности генерал-майора полиции Первухина Александра Владимировича», - говорится в указе.Должность министра МВД республики Первухин занимал с 5 апреля 2011 года.Александр Сергеевич Первухин родился 28 ноября 1964 года в Свердловске (Екатеринбург). В 1986 году окончил Омскую высшую школу МВД СССР. Службу в милиции начал в должности оперуполномоченного ОУР ОВД Кировского райисполкома Свердловска.В 1991 году переведен на работу в организационно-инспекторское управление УВД Свердлоблисполкома.С октября 2001 года возглавлял инспекцию штаба ГУВД Свердловской области.С февраля 2007 года по апрель 2011 года – заместитель начальника ГУВД-начальник штаба ГУВД по Свердловской области.Указом Президента РФ № 400 от 5 апреля 2011 года генерал-майор полиции Первухин Александр Сергеевич назначен министром внутренних дел по Удмуртской Республике.