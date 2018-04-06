Александр Первухин освобожден от должности министра внутренних дел Удмуртии

Опубликована: Сегодня 17:31

фото: rvatimetat.ru
Президент России Владимир Путин освободил от должности министра внутренних дел Удмуртии Александра Первухина. Соответствующий документ появился 6 апреля на официальном сайте Кремля.

«Освободить от занимаемой должности генерал-майора полиции Первухина Александра Владимировича», - говорится в указе.

Должность министра МВД республики Первухин занимал с 5 апреля 2011 года.

Наша справка: Александр Сергеевич Первухин родился 28 ноября 1964 года в Свердловске (Екатеринбург). В 1986 году окончил Омскую высшую школу МВД СССР. Службу в милиции начал в должности оперуполномоченного ОУР ОВД Кировского райисполкома Свердловска.
В 1991 году переведен на работу в организационно-инспекторское управление УВД Свердлоблисполкома.
С октября 2001 года возглавлял инспекцию штаба ГУВД Свердловской области.
С февраля 2007 года по апрель 2011 года – заместитель начальника ГУВД-начальник штаба ГУВД по Свердловской области.
Указом Президента РФ № 400 от 5 апреля 2011 года генерал-майор полиции Первухин Александр Сергеевич назначен министром внутренних дел по Удмуртской Республике.


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