В Удмуртии пристав пришла к должнице под видом клиентки

Опубликована: Сегодня 18:42

фото: r36.fssprus.ru
Жительница Кизнерского района задолжала 80 тыс рублей и, зная о возбуждённом исполнительном производстве, требования о явке к судебному приставу игнорировала и о месте работы не сообщала.

Приставам удалось установить, что должница занимается предоставлением косметологических услуг, и размещает об этом объявление в соцсетях. Судебный пристав договорилась с должницей о встрече, записавшись к ней на приём. В назначенное время женщина открыла дверь, а там - сотрудники Кизнерского районного отдела судебных приставов.

Женщине вручено требование о явке, в отношении неё составлен протокол об административной ответственности по ст. 17.14 КоАП РФ «Нарушение законодательства об исполнительном производстве».


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