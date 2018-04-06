В Удмуртии пристав пришла к должнице под видом клиентки

Опубликована: Сегодня 18:42



фото: r36.fssprus.ru фото: r36.fssprus.ru

Приставам удалось установить, что должница занимается предоставлением косметологических услуг, и размещает об этом объявление в соцсетях. Судебный пристав договорилась с должницей о встрече, записавшись к ней на приём. В назначенное время женщина открыла дверь, а там - сотрудники Кизнерского районного отдела судебных приставов.Женщине вручено требование о явке, в отношении неё составлен протокол об административной ответственности по ст. 17.14 КоАП РФ «Нарушение законодательства об исполнительном производстве».