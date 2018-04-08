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Девочку-подростка сбили на пешеходном переходе в Ижевске
Опубликована: 7 Апреля 2018 г. 17:26 Девочку-подростка сбили на пешеходном переходе в Ижевске. Произошло ДТП в пятницу, 6 апреля, в 7:37, напротив дома № 25а по улице 9-я Подлесная.
Водитель автомобиля «ГАЗ» - мужчина, 1969 года рождения сбил пешехода – девочку, 2009 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП ребенок получила травмы. Со слов водителя, его ослепил солнечный свет, и он не
увидел пешехода.