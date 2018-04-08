Девочку-подростка сбили на пешеходном переходе в Ижевске

Опубликована: 7 Апреля 2018 г. 17:26



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Водитель автомобиля «ГАЗ» - мужчина, 1969 года рождения сбил пешехода – девочку, 2009 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.В результате ДТП ребенок получила травмы. Со слов водителя, его ослепил солнечный свет, и он неувидел пешехода.