Более 20 тыс жителей Удмуртии приняли участие в пасхальных богослужениях

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: 18.мвд.рф
В ночь с 7 на 8 апреля в 125-ти православных храмах и молитвенных домах Русской Православной Церкви, расположенных на территории 95 населенных пунктов Удмуртской Республики, прошли праздничные богослужения и крестные ходы, посвященные празднованию Светлого Христова Воскресения – Пасхи.

В праздничных богослужениях приняло участие около 21,6 тыс человек.

На охрану общественного порядка было задействовано 360 сотрудников полиции, а также 230 сотрудников частных охранных организаций, добровольных народных дружинников и казаков. В охране порядка и обеспечении общественной безопасности также приняли участие сотрудники Росгвардии.

При проведении богослужений на территории Удмуртии нарушений общественного порядка не допущено.


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