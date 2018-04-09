Более 20 тыс жителей Удмуртии приняли участие в пасхальных богослужениях

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: 18.мвд.рф фото: 18.мвд.рф

В праздничных богослужениях приняло участие около 21,6 тыс человек.На охрану общественного порядка было задействовано 360 сотрудников полиции, а также 230 сотрудников частных охранных организаций, добровольных народных дружинников и казаков. В охране порядка и обеспечении общественной безопасности также приняли участие сотрудники Росгвардии.При проведении богослужений на территории Удмуртии нарушений общественного порядка не допущено.