Жители Ижевска любят кошек больше, чем собак

Опубликована: Сегодня 10:33

фото: murlo.org
Исследователи развлекательной соцсети «Фотострана» опросили 800 жителей Ижевска и выяснили, каких домашних животных они предпочитают.

Так, 50% опрошенных заводят кошек в качестве домашнего питомца. Участники опроса отмечают, что кошки ласковы и не так требовательны в уходе, как, например, собаки.

Иметь дома собаку желают 36% респондентов. Они считают, что пёс в доме становится не только охранником жилища, он будет лучшим другом или даже членом семьи.

9% выбрали себе домой более мелких животных: черепашек, хомячков, различных рептилий или птиц. Большинство отмечают, что для своего ребенка обязательно покупали маленькую живность, чтобы тот заботился о ком-то и учился ответственности.

Оставшиеся рассказали, что не любят домашних животных или считают негуманным держать зверька в доме.


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