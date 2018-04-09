Глазовчанин может лишиться свободы за распыление газа в лицо полицейскому

Опубликована: Сегодня 11:37



фото: golos-buryatyi.ru фото: golos-buryatyi.ru

Накануне случившегося 33-летний мужчина после употребления алкоголя устроил дома семейную ссору. Когда прибыли сотрудники полиции, обвиняемый проигнорировал их требование прекратить противоправные действия и брызнул из баллончика слезоточивым газом в лицо одному из полицейских. В результате этого сотрудник полиции получил химический ожог глаз.