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В Ижевске набирают волонтеров для проведения ежегодной акции «Георгиевская ленточка»
Опубликована: Сегодня 12:43 В Ижевске набирают волонтеров для проведения ежегодной акции «Георгиевская ленточка». Как сообщается на сайте столицы Удмуртии, для участия в акции приглашаются студенты и представители молодежных общественных организаций и волонтерских отрядов.
Заявки на участие принимаются до 20 апреля на эл. почту dpk_unost@mail.ru или по телефону координаторов: Анна Пестерева – 89120106991 или Галина Якушева 89120169685. Подробности можно узнать по тел.: 68-74-55, Штаб городского добровольчества "Иж-волонтер".
В дни проведения акции волонтеры будут раздавать Георгиевские ленточки прохожим и рассказывать о ее правильном использовании. Непосредственная раздача ленточек будет проходить с 23 апреля по 9 мая на всей территории Ижевска.
В 2017 году более 150 волонтеров раздали порядка 7 тыс ленточек.