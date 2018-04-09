Насмерть задавивший свою дочку житель Удмуртии отделался небольшим штрафом

Опубликована: Сегодня 13:48



фото: bbc.co.uk фото: bbc.co.uk

Суд установил, что 22-летний можгинец проживал с супругой, тещей и новорожденной дочерью. Накануне случившегося они отмечали новогодние праздники. Употребив алкоголь, мужчина отправился спать на диван, где в это время спала его дочь. Во время сна мужчина придавил ребенка и перекрыл ему доступ воздуха, в результате чего девочка скончалась.Суд назначил мужчине меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в сумме 7 тыс рублей.