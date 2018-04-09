Насмерть задавивший свою дочку житель Удмуртии отделался небольшим штрафом

Опубликована: Сегодня 13:48

фото: bbc.co.uk
Житель Можги, насмерть задавивший своего новорожденного ребенка, отделался небольшим штрафом. Мужчину признали виновным по статье «причинение смерти по неосторожности».

Суд установил, что 22-летний можгинец проживал с супругой, тещей и новорожденной дочерью. Накануне случившегося они отмечали новогодние праздники. Употребив алкоголь, мужчина отправился спать на диван, где в это время спала его дочь. Во время сна мужчина придавил ребенка и перекрыл ему доступ воздуха, в результате чего девочка скончалась.

Суд назначил мужчине меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в сумме 7 тыс рублей.


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