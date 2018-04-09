Первые дни рабочей недели в Удмуртии будут теплыми

Опубликована: Сегодня 14:53

фото: stihi.ru
Первые дни рабочей недели в Удмуртии будут теплыми. По сообщению пресс-службы Удмуртского Гидрометцентра, со среды немного похолодает, но среднесуточный температурный фон сохранится выше ноля.

Ближайшей ночью северный и центральный районы Удмуртии затронет теплый фронт: местами пройдет небольшой мокрый снег и дождь, возможен слабый туман. Во вторник днем температура воздуха поднимется до +10..+15 °С.

В среду, 11 апреля, в тылу циклона похолодает. В ночь на 11 апреля и днем ожидаются осадки – дождь, мокрый снег. С 12 апреля и в последующие дни в ночное время ожидается -2..-7 °С, днем +3..+8 °С.


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