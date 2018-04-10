Три автомобиля столкнулись в Ижевске на ул. Майской

Опубликована: 9 Апреля 2018 г. 15:52

фото: vk.com/udmurtiya18rus
Три автомобиля столкнулись в Ижевске на ул. Майской. ДТП произошло 7 апреля, около 19:30 минут, напротив дома №9 «а».

Водитель автомобиля «Лада Веста» - девушка, 1995 года рождения, при повороте налево столкнулась с автомобилем «KIA» под управлением мужчины, 1978 года рождения, который двигался во встречном направлении. После столкновения водители автомобилей наехали на стоящий автомобиль «ГАЗ».

В результате ДТП девушке, водителю «Лады», понадобилась госпитализация. Как отметили в Госавтоинспекции, водитель «KIA» от освидетельствования на состояние опьянения отказался.


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