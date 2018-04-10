Три автомобиля столкнулись в Ижевске на ул. Майской

Опубликована: 9 Апреля 2018 г. 15:52



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

Водитель автомобиля «Лада Веста» - девушка, 1995 года рождения, при повороте налево столкнулась с автомобилем «KIA» под управлением мужчины, 1978 года рождения, который двигался во встречном направлении. После столкновения водители автомобилей наехали на стоящий автомобиль «ГАЗ».В результате ДТП девушке, водителю «Лады», понадобилась госпитализация. Как отметили в Госавтоинспекции, водитель «KIA» от освидетельствования на состояние опьянения отказался.