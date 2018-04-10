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Молодая ижевчанка соврала полицейским о пропаже 10 тыс рублей
Опубликована: 9 Апреля 2018 г. 16:58 За заведомо ложное сообщение о преступлении 20-летняя ижевчанка попала под уголовную ответственность. В октябре 2017 года девушка заявила полицейским, что из шкафа в квартире, которую она сдает, было похищено 10 тыс рублей. По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище, было возбуждено уголовное дело.
В ходе расследования правоохранители установили, что преступления не было, а девушка решила таким образом припугнуть студенток, арендовавших её квартиру. Возбуждено уголовное дело по «заведомо ложный донос», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
Только в 1 квартале 2018 года в Ижевске было возбуждено 4 подобных уголовных дела. В 2017 году по фактам заведомо ложных доносов о преступлениях расследовано 17 уголовных дел. Так, в августе 2017 года 24-летний ижевчанин сообщил, что в одном из киосков у него были тайно похищены деньги. А в сентябре 2017 года 43-летний ижевчанин сообщил об угоне автомобиля, чтобы скрыть факт передачи транспортного средства своему нетрезвому другу.