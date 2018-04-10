Женщина погибла под колесами автобуса в Сарапуле

Опубликована: Сегодня 17:09

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Женщина погибла под колесами автобуса в минувшую субботу, 7 апреля. Произошло ДТП около 19:56, напротив дома № 65 по улице Гончарова в Сарапуле.

Водитель автобуса «ПАЗ» - мужчина, 1960 года рождения, наехал на пешехода – женщину, 1961 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина получила смертельную травму.

В Госавтоинспекции напомнили, что водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или вступившим на нее для осуществления перехода.

Пешеходы, в свою очередь, должны помнить, что на нерегулируемых переходах они могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающего транспортного средства и убедятся, что переход для них будет безопасен.


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