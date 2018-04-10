Стала известна судьба МММ после смерти Мавроди

Опубликована: 9 Апреля 2018 г. 19:27

фото: thepredictorng.com
Руководство финансовой пирамиды МММ объявило о закрытии проекта после смерти его основателя Сергея Мавроди. Об этом пишет Life со ссылкой на нигерийское издание Premium Times.

— Масштабность Сергея Мавроди беспрецедентна. Поэтому любые попытки продолжить работу Системы без него неизбежно потерпят неудачу. Мы уважаем его неизмеримо и не можем себе позволить, чтобы наши неквалифицированные действия могли вызвать профанацию его понятий... С учётом вышесказанного, с глубокой печалью мы должны объявить о окончательном и бесповоротном закрытии МММ,— говорится в сообщении.

Издание также пишет, что в работе МММ участвовало несколько миллионов нигерийцев, многие из которых потеряли крупные суммы денег.

Напомним, Сергей Мавроди скончался от сердечного приступа 26 марта в Москве. Основателю финансовой пирамиды было 62 года.


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