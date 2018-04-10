В Ижевске специалист отдела дошкольного образования попалась на мошенничестве

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: свик-тв.рф фото: свик-тв.рф

Осужденная работала специалистом Центра дошкольного образования и воспитания Октябрьского района Ижевска. В ее задачи входило контролировать эксплуатацию и обслуживание помещений детских садов. Родителям, обращавшимся в Центр за путевками в детские сады, женщина предлагала за вознаграждение оказать содействие в их получении. Под этим предлогом она получила с трех семей в общей сумме 35 тыс рублей. При этом женщина не имела возможности каким-либо образом повлиять на решение данного вопроса.В ходе следствия женщина признала свою вину, раскаялась и возместила ущерб потерпевшим. С учетом этих обстоятельств суд назначил ей штраф 8 тыс рублей.