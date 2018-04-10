В Ижевске специалист отдела дошкольного образования попалась на мошенничестве

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: свик-тв.рф
В Ижевске специалист отдела дошкольного образования попалась на мошенничестве, предлагая за деньги получить путевку в детский сад. При этом женщина даже бесплатно не имела возможности как-то решить данный вопрос.

Осужденная работала специалистом Центра дошкольного образования и воспитания Октябрьского района Ижевска. В ее задачи входило контролировать эксплуатацию и обслуживание помещений детских садов. Родителям, обращавшимся в Центр за путевками в детские сады, женщина предлагала за вознаграждение оказать содействие в их получении. Под этим предлогом она получила с трех семей в общей сумме 35 тыс рублей. При этом женщина  не имела возможности каким-либо образом повлиять на решение данного вопроса.

В ходе следствия женщина признала свою вину, раскаялась и возместила ущерб потерпевшим. С учетом этих обстоятельств суд назначил ей штраф 8 тыс рублей.


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