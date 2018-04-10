Аман Тулеев занял должность ради него подавшего в отставку председателя парламента Кузбасса

Опубликована: Сегодня 09:33

фото: vkurse.pro
Совет народных депутатов Кемеровской области почти единогласно выбрал экс-губернатора региона Амана Тулеева на должность председателя парламента Кузбасса. Кандидатуру Тулеева поддержали 38 депутатов. Один выступил против. Всего в голосовании участвовали 39 парламентариев.

На этом же заседании депутаты рассматривали отставку Алексея Синицына с поста председателя облсовета. Его уход поддержали 38 участников голосования, один воздержался.

Тулеев заявил, что считает своего преемника на посту губернатора Сергея Цивилева «человеком умным и думающим, профессионалом». Экс-глава региона пообещал, что на новом посту в облсовете «будет работать на благо людей».

Тулеев подал в отставку с поста губернатора 1 апреля, через неделю после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека. Временно исполняющим обязанности губернатора стал заместитель Тулеева Сергей Цивилев.

У Тулеева останется звание «Народный губернатор». Также за Тулеевым сохраняется помощник и служебное помещение в администрации Кемеровской области. Кроме того, бывшему главе региона и его жене в пожизненное и безвозмездное пользование предоставляется охраняемое жилье.

Синицын досрочно подал в отставку, чтобы депутаты могли выбрать Тулеева главой облсовета. Синицын пояснял, что сегодняшний состав областного совета — «это команда Тулеева», и во главе этой команды должен стоять ее лидер.


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