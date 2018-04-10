В Удмуртии заведующая детсадом купила на бюджетные деньги для себя стройматериалы

Опубликована: Сегодня 10:39



фото: mgmspb.ru фото: mgmspb.ru

В декабре 2017 года обвиняемая, являясь заведующей МБДОУ «Бемыжский детский сад», приобрела на выделенные бюджетные деньги на нужды детского сада строительные материалы: гвозди, саморезы, краски, замок навесной, ведро, шарнир, лампы светодиодные, лопату, и т.п. всего на общую сумму более 4 тыс. рублей.Весь товар она погрузила в свой автомобиль и увезла к себе домой и в дальнейшем использовала для своих нужд. Суд с учетом всех смягчающих обстоятельств назначил ей наказание в виде штрафа 12 тыс рублей.