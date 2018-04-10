В Ижевске пьяный водитель такси попал в ДТП

Опубликована: Сегодня 11:44

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В Ижевске пьяный водитель такси попал в ДТП. Сообщил о подозрительном автомобиле в дежурную часть ГИБДД бдительный гражданин. По словам очевидца, у водителя имелись признаки алкогольного опьянения.

По сообщению, поступившему 06 апреля около 12:00, на ул. Выставочную выехали сотрудники полиции. Здесь они увидели, что водитель автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением и съехал в кювет.

Освидетельствование на состояние опьянения водитель прошел на месте, результат – 0, 963 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
В отношении мужчины составлен протокол по ст. 12.8 КоАП РФ, которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере 30 тыс рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.

В Госавтоинспекции напоминают, что став очевидцем управления автомобилем водителем с признаками опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или позвоните в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам: (3412) 415-700, 415-701 или 02.


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