В Ижевске пьяный водитель такси попал в ДТП

Опубликована: Сегодня 11:44



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По сообщению, поступившему 06 апреля около 12:00, на ул. Выставочную выехали сотрудники полиции. Здесь они увидели, что водитель автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением и съехал в кювет.Освидетельствование на состояние опьянения водитель прошел на месте, результат – 0, 963 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.В отношении мужчины составлен протокол по ст. 12.8 КоАП РФ, которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере 30 тыс рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.В Госавтоинспекции напоминают, что став очевидцем управления автомобилем водителем с признаками опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или позвоните в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам: (3412) 415-700, 415-701 или 02.