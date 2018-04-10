Житель Удмуртии полгода насиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы

Опубликована: Сегодня 12:57



фото: dpchas.com.ua фото: dpchas.com.ua

После освобождения из мест лишения свободы 37-летний уроженец одного из районов Удмуртии жил в гражданском браке с женщиной. С ними жила и 13-летняя дочь его избранницы. Когда матери девочки не было дома, злоумышленник в течение полугода неоднократно совершал в отношении подростка сексуальное насилие.В январе этого года девочка решила обо всем рассказать полицейским. После получения сообщения правоохранители выехали по месту жительства подозреваемого и задержали прятавшегося под кроватью мужчину. В последствии по решению суда его заключили под стражу.В рамках расследования уголовного дела проведены необходимые судебные экспертизы, в том числе медицинские, психолого-психиатрические в отношении потерпевшей и обвиняемого. Девочка прошла психологическую реабилитацию. В органы внутренних дел и образовательное учреждение внесены представления об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления.Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершенные преступления мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.