Житель Удмуртии полгода насиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы

Опубликована: Сегодня 12:57

фото: dpchas.com.ua
Житель Удмуртии полгода насиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы. Теперь ранее неоднократно судимый мужчина вновь отправится за решетку, теперь за насильственные действия сексуального характера и изнасилование.

После освобождения из мест лишения свободы 37-летний уроженец одного из районов Удмуртии жил в гражданском браке с женщиной. С ними жила и 13-летняя дочь его избранницы. Когда матери девочки не было дома, злоумышленник в течение полугода неоднократно совершал в отношении подростка сексуальное насилие.

В январе этого года девочка решила обо всем рассказать полицейским. После получения сообщения правоохранители выехали по месту жительства подозреваемого и задержали прятавшегося под кроватью мужчину. В последствии по решению суда его заключили под стражу.

В рамках расследования уголовного дела проведены необходимые судебные экспертизы, в том числе медицинские, психолого-психиатрические в отношении потерпевшей и обвиняемого. Девочка прошла психологическую реабилитацию. В органы внутренних дел и образовательное учреждение внесены представления об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершенные преступления мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.


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