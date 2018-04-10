Ученые открыли формулу идеального сна

Опубликована: Сегодня 14:05



фото: ogidroze.ru фото: ogidroze.ru

Еще одни немаловажным фактором является поза во сне — для того чтобы поддерживать правильное положение головы и шеи, требуются специальные подушки. Для наиболее полного и быстрого расслабления эксперты из Национального фонда сна США советуют подкладывать подушку под ноги в том случае, если человеку комфортнее спать на спине.Самым плохим положением для сна исследователи назвали отдых на животе, поскольку во время такого отдыха внутренние органы человека испытывают серьезную нагрузку.