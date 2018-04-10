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Ученые открыли формулу идеального сна
Опубликована: Сегодня 14:05 Правильно составленное расписание ночного сна и строгое соблюдение циркадных ритмов позволяет значительно улучшить продуктивность и чувствовать себя бодрым и здоровым, выяснили исследователи из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в США. Об этом пишет Закон.kz со ссылкой на Science Alert.
Еще одни немаловажным фактором является поза во сне — для того чтобы поддерживать правильное положение головы и шеи, требуются специальные подушки. Для наиболее полного и быстрого расслабления эксперты из Национального фонда сна США советуют подкладывать подушку под ноги в том случае, если человеку комфортнее спать на спине.
Самым плохим положением для сна исследователи назвали отдых на животе, поскольку во время такого отдыха внутренние органы человека испытывают серьезную нагрузку.