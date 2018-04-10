На вывоз снега с улиц Ижевска за зиму потратили 100 млн рублей

Опубликована: Сегодня 15:22



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«С начала зимнего сезона с городских улиц было вывезены 310 тыс. тонн снега, на эти цели из муниципального бюджета направлено 100 млн рублей. За прошедшую неделю дорожными службами вывезены 14 тыс. тонн снега, 80 кубометров мусора, 68 тонн песчаного смета», - сказал Красноперов. Он также уточнил, что со следующей недели планируется приступить к «влажной» уборке проезжей части и тротуаров с использованием поливомоечных машин.Сегодня в Ижевске продолжаются противопаводковые мероприятия: расчищена система ливневой канализации, выполнены работы по прочистке водопропускных труб и канав.