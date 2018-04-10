На вывоз снега с улиц Ижевска за зиму потратили 100 млн рублей

Опубликована: Сегодня 15:22

фото: newspile.ru
За минувшую зиму было потрачено 100 млн рублей на вывоз снега с улиц Ижевска. Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии, об этом во время заседания штаба по благоустройству города рассказал директор МУП ДРЭУ Алексей Красноперов.

«С начала зимнего сезона с городских улиц было вывезены 310 тыс. тонн снега, на эти цели из муниципального бюджета направлено 100 млн рублей. За прошедшую неделю дорожными службами вывезены 14 тыс. тонн снега, 80 кубометров мусора, 68 тонн песчаного смета», - сказал Красноперов.  Он также уточнил, что со следующей недели планируется приступить к «влажной» уборке проезжей части и тротуаров с использованием поливомоечных машин.

Сегодня в Ижевске продолжаются противопаводковые мероприятия: расчищена система ливневой канализации, выполнены работы по прочистке водопропускных труб и канав.


Теги
транспорт СКП творчество ЖКХ образование самолет торговля праздник Дмитрий Медведев Владимир Путин Завьялово СМИ Ижевск безопасность технологии ГИБДД Малая Пурга звезда природа Москва Госсовет УР оружие банк кино выставка США зоопарк депутат животные строительство финансы Россия дороги Игра Александр Волков физкультура наркотики суд видео МВД Интернет убийство фестиваль Украина футбол Воткинск мода ветеран дети бюджет рейтинг траур алкоголь армия телевидение Ижавто ДТП долг Сарапул конкурс Глазов туризм Можга терроризм школа вода прокуратура свадьба семья розыск музыка пристав инвалид медицина спортсмен пенсия МЧС Ува ремонт лес здоровье выборы пожар ИжГТУ преступление ГЖД Удмуртия молодежь штраф Голливуд правительство Новый год/Рождество хоккей занятость полиция религия Балезино погода бизнес промышленность
Все теги
Яндекс.Погода