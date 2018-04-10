Новые аттракционы появятся в Летнем саду в Ижевске

Опубликована: Сегодня 16:54

фото: global-msk.ru
В Ижевске, в Летнем саду имени Горького, появятся два новых аттракциона. Как сообщил «Сусанину» директор старейшего парка города Сергей Буторин, посетители увидят их уже в майские праздники.

Первый из новых аттракционов - экстремальная цепочная карусель с подъёмом. Люди, сидя в гондолах, подвешенных на цепях, поднимаются на высоту почти в 50 м в состоянии вращения. Как отметил Сергей Буторин, стоимость проекта составила больше 40 млн рублей, и приобретается он по инвестпроекту.

«Второй аттракцион для маленьких детей под названием «Пожарная команда» приобретаем сами, это топовый зарубежный аттракцион», - сообщил директор Летнего сада. Здесь дети смогут ездить подобно спасателям и даже тушить водой имитацию пожара. Стоимость приобретения итальянского аттракциона составила чуть больше 5 млн рублей.

Как отметил Сергей Буторин, парк постоянно обновляется, старые аттракционы уезжают, а на их место приходят новые.


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