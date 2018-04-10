Перед смертью житель Удмуртии успел рассказать, что произошло

Опубликована: Сегодня 18:03

фото: свик-тв.рф
В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Глазова. Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По данным следствия, в ночь с 30 на 31 декабря 2017 года обвиняемый и его 42-летний знакомый житель Глазова выпивали. Между мужчинами произошла ссора из-за того, что обвиняемый незадолго до этого выгнал знакомого из квартиры, когда тот расстался с супругой и ему негде было жить. В ходе ссоры обвиняемый несколько раз пнул собутыльника в живот, после чего скрылся, оставив избитого в квартире.

Мужчина был доставлен в больницу, где, не смотря на оказанную медицинскую помощь, скончался в результате тупой травмы живота. Однако он успел сообщить сотрудникам полиции и медицинскому персоналу обстоятельства случившегося и назвал того, кто его избил.

Обвиняемый полностью признал свою вину. За совершенное преступление ему грозит до 15 лет лишения свободы.


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