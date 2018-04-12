Приставы Удмуртии приостановили деятельность 48 опасных объектов

Опубликована: 11 Апреля 2018 г. 08:30



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На сегодняшний день под контролем судебных приставов находится шесть исполнительных документов об административном приостановлении деятельности. Так, по результатам проверки региональной инспекции Госстройнадзора, вынесено решение о приостановлении деятельности башенного, крана расположенного на ул. Новосмирновская, сроком на 90 суток. Механизм поворота стрелы крана опломбировали и ограничили к нему доступ работников, за исключением ответственных за его ремонт.Административное приостановление деятельности на срок 90 суток коснулось двух кабинетов МАУК города Воткинска "Дом Культуры на улице Кирова". Под предписание попали операционный блок Б (расположенного на втором этаже здания) и мужской туалет травматологического отделения (расположенного на шестом этаже здания) БУЗ УР "Воткинская ГБ №1 МЗ УР".Запрещена на 60 суток эксплуатация помещения музыкального зала МАДОУ "Детский сад № 24". Также на 20 суток приостановлена деятельность ООО "Торговый дом "МИЛКОМ" в п. Ува после выявления нарушения по оказанию услуги розничной торговли.По решение суда на срок до 90 суток приостановлена деятельность по эксплуатации водогрейного котла КВ-300 (топливо - дрова), установленного в помещении котельной мастерской.Судебные приставы Удмуртии, исполнив решение суда об административном приостановлении деятельности, ежедневно проверяют наличие пломб на опечатанных объектах.