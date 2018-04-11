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В Ленинском районе Ижевске временно ограничат движение автотранспорта
Опубликована: Сегодня 09:27 На ул. Новостроительная в Ленинском районе Ижевске временно ограничат движение автотранспорта. Как сообщает пресс-служба администрации города, запрет будет действовать на участке от ул. Баранова до пер. Увинский.
Связано ограничение движения с ремонтом водопровода по адресу ул. Новостроительная, 25-27, который продлится с 12 апреля до 31 мая 2018 года.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону 950-529 (Участок ремонта и восстановления сетей МУП "Ижводоканал").