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Жителя Пермского края, задержанного с крупной партией поддельного алкоголя в Удмуртии, обвиняют по двум статьям
Опубликована: Сегодня 10:34 В марте этого года сотрудники УЭБиПК МВД по Удмуртской Республике в дер. Новые Марасаны Завьяловского района остановили «ГАЗель». В кузове автомобиля находилось более 3,5 тыс бутылок с алкогольной продукцией, имеющей признаки подделки.
Водитель, 31-летний житель Пермского края, предложил правоохранителям скрыть данный факт и попытался передать им взятку в размере 5 тыс. рублей. В этот момент его и задержали сотрудники полиции.
В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 ч. 4 ст. 327.1 УК РФ – «Покушение на использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок, а равно использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок)». Изъятые образцы алкогольной продукции направили на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД.
В свою очередь следователи следователи возбудили еще одно уголовное дело, по статье «мелкое взяточничество». Мужчину заключили под стражу.