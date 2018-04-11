Переходившего по пешеходному переходу подростка насмерть сбили в Ижевске

Опубликована: Сегодня 11:41



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Сбил 17-летнего подростка водитель автомобиля «ВАЗ» - молодой человек, 1993 года рождения. По предварительным данным, пешеход переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора. В результате наезда пешеход от полученных травм скончался в медучреждении.Уважаемые пешеходы! Прежде чем выйти на проезжую часть дороги, убедитесь в своей безопасности, и помните, что автомобиль не может остановиться мгновенно, поскольку имеет тормозной путь. При переходе проезжей части дороги будьте внимательны, ни в коем случае не выходите на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.