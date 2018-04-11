Более 73 млн рублей незаконно получил сельхозпредприниматель из Воткинского района Удмуртии

Опубликована: Сегодня 12:46



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Выяснилось, что Иванов, используя свое служебное положение, предъявил в региональный Минсельхоз фиктивные акты выполненных строительных работ на один из объектов сельхозпредприятия и получил на основании них бюджетную субсидию – более 73 млн рублей. Часть этих денег он похитил путём обналичивания через аффилированные коммерческие структуры.Обвиняемый свою вину признал полностью, в связи с чем уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.Материалы на возмещение причиненного бюджету ущерба направлены в Арбитражный суд Удмуртской Республики.