Более 73 млн рублей незаконно получил сельхозпредприниматель из Воткинского района Удмуртии

Опубликована: Сегодня 12:46

фото: forpost-sevastopol.ru
Сотрудники Управления ФСБ России по Удмуртской Республике задержали Иванова Алексея Николаевича – одного из руководителей сельхозпредприятия «Мир», расположенного в Воткинском районе республики.

Выяснилось, что Иванов, используя свое служебное положение, предъявил в региональный Минсельхоз фиктивные акты выполненных строительных работ на один из объектов сельхозпредприятия и получил на основании них бюджетную субсидию – более 73 млн рублей. Часть этих денег он похитил путём обналичивания через аффилированные коммерческие структуры.

Обвиняемый свою вину признал полностью, в связи с чем уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Материалы на возмещение причиненного бюджету ущерба направлены в Арбитражный суд Удмуртской Республики.


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