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Сантехников заставят надевать бахилы
Опубликована: Сегодня 13:53 Новые стандарты обслуживания многоквартирных домов, утвержденные российским правительством в конце марта 2018-го, коснутся, в том числе, внешнего вида сотрудников управляющих компаний. Об этом со ссылкой на заместителя министра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса сообщает «Dom.lenta.ru» .
«Внешний вид — важный элемент обслуживания. Странно, когда в ХХ веке сантехник в кирзовых сапогах через всю квартиру идет. Нужно бахилы носить», — цитирует чиновника агентство.
Чибис отметил, что новые правила предусматривают значительные изменения в работе аварийных и диспетчерских служб — так, регламентируется скорость приема заявлений и реакции на них. «Все звонки, поступающие от граждан, теперь должны записываться», — подчеркнул замминистра.
Согласно материалам, опубликованным на сайте Минстроя, сотрудники служб ЖКХ должны выходить на работу не только с бахилами, но и с удостоверениями, в одежде с именными нашивками.