Сантехников заставят надевать бахилы

Опубликована: Сегодня 13:53



фото: kvartirnyj-remont.com фото: kvartirnyj-remont.com

«Внешний вид — важный элемент обслуживания. Странно, когда в ХХ веке сантехник в кирзовых сапогах через всю квартиру идет. Нужно бахилы носить», — цитирует чиновника агентство.Чибис отметил, что новые правила предусматривают значительные изменения в работе аварийных и диспетчерских служб — так, регламентируется скорость приема заявлений и реакции на них. «Все звонки, поступающие от граждан, теперь должны записываться», — подчеркнул замминистра.Согласно материалам, опубликованным на сайте Минстроя, сотрудники служб ЖКХ должны выходить на работу не только с бахилами, но и с удостоверениями, в одежде с именными нашивками.