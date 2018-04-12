В Удмуртии замерзающего в лесу ребенка спас кинолог с собакой

Опубликована: Сегодня 14:59

фото: 18.мвд.рф
В Удмуртии замерзающего в лесу ребенка спас сотрудник кинологической службы. Школьник уже засыпал от холода, когда его нашли.

В полицию Завьяловского района 10 апреля в 18.40 обратилась жительница с. Сизево и сообщила о пропаже несовершеннолетнего ребенка. Выяснилось, что ее 11-летний сын выехал на автобусе из средней школы с. Каменное, но домой не вернулся и его местонахождение неизвестно.

Незамедлительно по тревоге был поднят весь личный состав. Для более расширенного поиска были привлечены сотрудники МЧС и поискового отряда «Регион 18». Была задействована имеющаяся в распоряжении МЧС спецтехника и квадрокоптер. На просьбу полицейских откликнулось более 30 волонтеров и местных жителей, которые совместно с правоохранителями обследовали заброшенные дома ближайших населенных пунктов и лесопосадки. Поиски осложняло темное время суток и ухудшение погодных условий.

Спустя 2 часа поисков полицейскому кинологу с собакой удалось обнаружить ребенка, который от холода уже засыпал в лесопосадке недалеко от с. Сизево. Укутав мальчика в бушлат, младший лейтенант полиции Егор Волков доставил его домой и передал родителям.


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