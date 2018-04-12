Ижевские Бонни и Клайд: студенты попались на ограблении

Опубликована: Сегодня 16:08

фото: m.pikabu.ru
Студентов одного из ижевских ВУЗов задержали в столице Удмуртии по «горячим следам» сотрудники вневедомственной охраны по подозрению в грабеже. Злоумышленников передали сотрудникам республиканского МВД по дальнейшего разбирательства.

В ночное время в дежурную часть поступило сообщение об ограблении пенсионерки у дома 57 по ул. Баранова. Выехавшему на место происшествия экипажу группы задержания 65-летняя пенсионерка рассказала, как возвращалась домой, и к ней подошли молодой человек и девушка. Они выхватили из ее рук сумку с деньгами, документами и мобильным телефоном.

Росгвардейцы приступили к их розыску, и через некоторое время увидели неподалеку от места происшествия молодого человека и девушку, схожих по приметам со злоумышленниками, и задержали их. Ими оказались 17-летний студент техникума и 16-летняя студентка одного из высших учебных заведений города.


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