В 2017 году «Удмуртэнерго» обокрали на 5,6 млн кВтч

Опубликована: Сегодня 17:13

фото: mrsk-cp.ru
С начала 2018 года сотрудники отдела безопасности «Удмуртэнерго» выявили 18 интернет-ресурсов, торгующих приборами учета и приспособлениями для занижения показаний счетчиков электроэнергии. Обращения о пресечении распространения данной информации направлены в надзорные органы. После рассмотрения обращений прокуратура Удмуртии направляет исковые заявления в судебные инстанции, которые, в свою очередь, выносят решения о блокировке таких сайтов.

В 2017 году сотрудниками Удмуртэнерго было выявлено 807 фактов бездоговорного и безучетного потребления электрической энергии. Общий объем неучтенного потребления превысил 5,6 млн кВтч. В число расхитителей электроэнергии попали как физические, так и юридические лица.

Энергетики напоминают, что наказание за электроворовство неминуемо. В случае выявления хищений нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа.

В соответствии с действующим законодательством за данное правонарушение предусмотрен штраф: для граждан – до 15 тыс. рублей, для должностных лиц – до 80 тыс. рублей (или дисквалификация на срок до двух лет), для юридических лиц – до 200 тыс. рублей. Если же действия содержат признаки уголовного деяния, то к нарушителю может быть применено наказание в виде штрафа в размере до 300 тыс. тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до двух лет.


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